Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну, - глава Міноборони

Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Omni.

"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - заявив він.

Швеція, за словами Йонсона, має у своєму розпорядженні чотири такі системи, але міністр не може ні обіцяти, ні виключати можливості надання чогось українській обороні.

Він зазначив, що на першому місці в списку побажань України стоїть система протиповітряної оборони Patriot.

ППО для України

Останніми тижнями Росія значно активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти інфраструктури.

Масовані ракетні удари призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони, що дало змогу Росії завдати значної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

У відповідь на цю критичну ситуацію президент України Володимир Зеленський заявив, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Першою на заклик України про допомогу із системами ППО відгукнулася Німеччина. Німці провели інвентаризацію своїх запасів і активували пошук додаткових систем по всьому світу.

У результаті цих зусиль Німеччина оголосила про рішення передати Україні додаткову систему Patriot.

Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. В даний час ведуться переговори щодо отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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