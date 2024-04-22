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Коли відбудеться новий "Рамштайн": відповідь Міноборони Нідерландів

Понеділок 22 квітня 2024 16:39
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Коли відбудеться новий "Рамштайн": відповідь Міноборони Нідерландів Архівне фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже цього тижня. Її заплановано на 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

Під час розмови з журналістами вона уточнила, що вже цієї п'ятниці відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

Також глава Міноборони Нідерландів пояснила, що російського диктатора Володимира Путіна можна зупинити в Україні. Для цього потрібно надавати Збройним силам України зброю та боєприпаси, а також надавати фінансову підтримку.

За її словами, у цьому процесі необхідно брати участь усім.

Остання зустріч у форматі "Рамштайн"

19 березня відбулася 20-та ювілейна зустріч Контактної групи з питань військової допомоги Україні. Тоді її особисто проводив глава Пентагону Ллойд Остін.

На ній обговорювали термінові потреби Сил оборони у зброї, а також анонсували нові пакети допомоги. Про підсумки двадцятого "Рамштайна" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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