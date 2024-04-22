Зеленський відповів на ініціативу Макрона щодо олімпійського перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що для російського диктатора Володимира Путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Х’юго Декрипту .

Що передувало?

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працюватиме над досягненням припинення вогню під час майбутніх літніх Олімпійських ігор у Парижі. На його думку, це відповідає давній меті Ігор - зміцненню миру за допомогою спорту.

За словами Макрона, у своїй пропозиції він мав на увазі на увазі Близький Схід, а також Україну та Судан.

Реакція Зеленського

За словами президента України, він не вірить у такий формат перемир'я з РФ.

"Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Еммануель (президент Франції Еммануель Макрон - ред.) це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що подібна ситуація вже була під час підписання домовленостей у нормандському форматі. Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

"Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - розповів Зеленський.

Олімпіада у Парижі

Нагадаємо, на період із 26 липня по 11 серпня заплановано проведення літньої Олімпіади-2024. Ігри XXXIII відбудуться у столиці Франції - Парижі.

Нещодавно в інтерв'ю для українських ЗМІ Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь під час Олімпійських ігор. Однак Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею.

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