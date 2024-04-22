ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по телевежі в Харкові ракетою Х-59, - прокуратура

Харків , Понеділок 22 квітня 2024 19:10
UA EN RU
Росіяни вдарили по телевежі в Харкові ракетою Х-59, - прокуратура Фото: ракета Х-59 (defence.ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Під час атаки на Харків у понеділок, 22 квітня, російські війська завдали удару по телевізійній вежі ракетою Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії Росії.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова 22 квітня

У Харкові сьогодні вдень, 22 квітня, пролунав гучний вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв серед людей немає. Однак є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме