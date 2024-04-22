Росіяни вдарили по телевежі в Харкові ракетою Х-59, - прокуратура

Під час атаки на Харків у понеділок, 22 квітня, російські війська завдали удару по телевізійній вежі ракетою Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Обстріл Харкова 22 квітня

У Харкові сьогодні вдень, 22 квітня, пролунав гучний вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв серед людей немає. Однак є перебої із сигналом цифрового телебачення.

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