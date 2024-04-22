Є загиблі та зниклі безвісти. На півдні Китаю через сильні зливи почались повені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, повені затопили міста в густонаселеній дельті річки Хуанхе на півдні Китаю після рекордних дощів. Там паводкові води досягли другого поверху будинків після того, як змили рисові та картопляні поля.. Відомо, що 11 людей вважаються зниклими безвісти, а ще три - загинули.

З минулого четверга південь Китаю потерпає від дуже сильних дощів та потужних штормів. Через це у регіоні раніше ніж зазвичай почався сезон повеней. Наразі зруйновано 36 будинків і серйозно пошкоджено 48 будинків, що призвело до прямих економічних збитків у розмірі майже 140,6 мільйона юанів (приблизно 19,8 мільйона доларів).

Варто зауважити, що у даному регіоні і раніше були сильні дощі. Однак до 2022 року вони не спричиняли сильні паводки.

Повені у світі

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні негода накрила Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області. Через це повалилися дерева, а також зникло світло.

Також сильні повені масштабні зливи накрили Об'єднані Арабські Емірати, які вже призвели до затоплення частина основних автомагістралей.

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