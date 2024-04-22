ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель розповів, коли почнуться перші поставки снарядів в Україну з ініціативи Чехії

Понеділок 22 квітня 2024 18:45
UA EN RU
Боррель розповів, коли почнуться перші поставки снарядів в Україну з ініціативи Чехії Архівне фото: глава євродипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу євродипломатії Жозепа Борреля.

"Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси", - сказав він.

За його словами, перше постачання відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

Боррель уточнив, що питання надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Артилерійські боєприпаси для України

Українські війська гостро потребують снарядів для артилерії, фактично на фронті відчувається їхній дефіцит. Для його покриття члени ЄС планували передати Україні 1 млн снарядів, але поки що це не вдалося зробити.

Чехія заявила, що знайшла велику кількість снарядів за межами ЄС і почала збирати кошти для їх купівлі. До цієї ініціативи приєдналася низка країн. Наприкінці березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

А видання Corriere della Sera писало, що учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів. І це більше, ніж планувалося спочатку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Жозеп Боррель Війна в Україні
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме