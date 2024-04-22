ЄС та НАТО вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО, - FT

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО, які вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Цього місяця Україна звернулася до західних союзників із наполегливим проханням про надання семи додаткових систем ППО, таких як американські Patriot або радянські С-300, оскільки Росія посилює повітряну і ракетну кампанію проти міст та енергетичної інфраструктури країни.

Наразі тільки Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot. Інші лідери ЄС використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Лідерам двох країн, чиї збройні сили мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300, було сказано, що їхні потреби не настільки великі, як в України, і що вони не стикаються з безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - сказав один зі співрозмовників видання.

За словами офіційних осіб, на Польщу і Румунію, у яких також є Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про постачання Києву, з огляду на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

Наразі Україна має у своєму розпорядженні щонайменше три системи Patriot, включно з однією, поставленою США, і двома, отриманими від Німеччини, до оголошення Берліна минулого тижня.