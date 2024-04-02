Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атака на Татарстан

Українські дрони атакували завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані, який знаходиться за понад 1000 км від України. Джерела РБК-Україна повідомили - це була операція ГУР. Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Крім того, СБУ та ГУР в ході спільної операції атакували дронами в цьому ж регіоні нафтопереробний завод "Танеко". Це один з п'яти найбільших НПЗ в Росії.

Детально про наслідки атаку заводи у Татарстані - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україна застосовує дрони з ШІ

CNN пише, що деякі з безпілотників, якими Україна атакує російські НПЗ, обладнані базовою формою штучного інтелекту. Це допомагає їм орієнтуватись та уникати радіоперешкод.

Росіяни невдало намагаються замаскувати літаки

Британська розвідка оприлюднила супутниковий знімок з аеродрому "Кіровськ" в окупованому Криму. На ньому можна побачити, як гелікоптер сів на поверхню намальованого на аеродромі силуету літака, що слугує відволіканням для українських ударів.

За даними британців, гелікоптери росіян часто приземляються на намальовані винищувачі, чим повністю зривають спроби замаскувати свою авіацію. Подібні картинки також спостерігаються на щонайменше ще на 12 російських авіабазах.

Запрацював Реєстр збитків для України

У Гаазі, де проходила конференція "Відновлення справедливості для України", розпочав роботу Міжнародний реєстр збитків, куди можуть звернутися із заявою українці, які постраждали від російської агресії.

Сьогодні запустили механізм фіксації пошкодженого чи зруйнованого житла. Заяву можна подати через "Дію".

Україна виробляє по 8 САУ "Богдана" місяць

Український ВПК щомісяця виробляє по 8 САУ "Богдана", пише The New York Times з посиланням на неназваних офіційних осіб. Видання нагадує, що ще у грудні мова йшла про 6 одиниць на місяць.

Мобілізація з 25 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає зниження призовного віку українців на військову службу до 25 років.

Росіяни завдали удару по Дніпру

Російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок цього постраждали мирні жителі.

Також через атаку пошкоджено один з навчальних закладів. Діти на момент удару перебували в укриттях.

Е-кабінет військовозобов'язаного

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 квітня, підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Україна

Нова хвиля перевірок ВЛК

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що в Україні планують максимально покращити зручність проходження військово-лікарських комісій. І вже цього місяця розпочнеться нова хвиля перевірок ВЛК.

Ще 5,6 млрд гривень на фортифікації

Кабінет міністрів додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд до 20 млрд гривень виділених раніше.

З них 1,1 млрд гривень спрямовується для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень - для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

Звільнення Джапарової

Кабмін звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України. Перед цим, у лютому, її призначили постпредом у Відні.

Затримання посадовця СБУ

В Україні викрили злочинну групу на АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час війни. Джерела РБК-Україна повідомили, що групу очолював екс-радник Офісу президента Артем Шило, який є співробітником СБУ.

Кордон

Польські фермери поновили блокаду для вантажівок в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на кордоні з Україною. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Також сьогодні стало відомо, що Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією, урядом ухвалено відповідну постанову.

Курс

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс на 3 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3236 грн за 1 долар (+0,2487 грн).

Погода

Завтра, 3 квітня в Україні похолодає, місцями до +5 +10 градусів. У більшості регіонів країни будуть дощі.

Світ

Лукашенко готує Білорусь до війни

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - сказав Лукашенко.

Польща

У Польщі планують виявляти російські ракети та дрони з пожежних та мобільних веж. Як пише Defense24, до польського Сейму внесено відповідний проект закону, який передбачає створення мережі пунктів спостереження та оповіщення системи протиповітряної та протиракетної оборони по всій країні. Проект отримав кодову назву "Павутиння".

Німеччина

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи. На це Берлін витратить 576 мільйонів євро.

Естонія

Уряд Естонії планує озброїти армію французькими самохідними артилерійськими установками Caesar, заявив міністр оборони країни Ханно Певкур. За його словами, естонські Сили оборони можуть отримати 18 колісних 155-мм САУ Caesar.

США

Держсекретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи із візитом у Франції, заявив, що Україна зараз перебуває у "критичному моменті" у війні з російськими окупантами. Тож наразі необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони.

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