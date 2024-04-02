Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Угринів-Долгобичув"

На території Польщі поновилось блокування руху для вантажівок на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок", - пише ДПСУ.

Внаслідок блокування ускладнений рух як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Блокада на кордоні з Польщею

З 9 лютого польська сторона поновила блокаду на кордоні з Україною. Фермери розпочали протести, як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. Очікується, що блокада триватиме щонайменше до кінця поточного місяця.

Тим часом Україна, Польща та Європейський союз (ЄС) провели переговори щодо розв'язання зернового питання. Під час зустрічі були присутні голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль та його польський колега Дональд Туск. За словами прем'єра, Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми. Зокрема очікується, що нові перемовини пройдуть у вузькому форматі вже незабаром, а широкому - наступного місяця.