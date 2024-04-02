Естонія має намір закупити САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

За його словами, 155-міліметрові колісні гармати є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення оборони. Планується сформувати окремий батальйон із 18 гармат, який перебуватиме під безпосереднім командуванням 1-ї дивізії.

Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 гусеничні мобільні артилерійські установки, а також придбану в Південній Кореї 155-міліметрову гармату K9 Kõu. Згідно з контрактом, у найближчі роки звідти буде поставлено ще 12 одиниць.

"Усі можливості дальньої дії будуть зосереджені в дивізії, тому що саме дивізія в будь-якому разі визначатиме поле бою. Для того щоб мати швидкий і гнучкий потенціал дальньої дії, ми закупимо додаткову колісну артилерію. Цей напрямок, ця бригада, де нам потрібна допомога [під час війни], отримає цю підтримку. На гусеницях особливо не поманевруєш", - заявив міністр.