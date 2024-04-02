Британська розвідка показала, як Росія намагається приховати від ударів літаки на авіабазах
Через успішні українські удари по військових об'єктах Росія була змушена застосувати ряд методів приманки та обману, намагаючись приховати літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, на аеродромі Кіровське в окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі. Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах, демонструючи ступінь стурбованості Росії майбутніми українськими ударами та її здатність їх відобразити.
Проте, за даними британської розвідки, російські гелікоптери, як і раніше, регулярно приземляються на намальовані помилкові силуети винищувачів, повністю зриваючи спробу обману.
"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", - зазначають у Міноборони Британії.
Маскування армії та флоту
Раніше британська розвідка повідомляла, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховування їх оперативних намірів.
Однак, незважаючи на ці спроби приховування, російські літаки, як і раніше, вразливі в повітрі, а російські кораблі, як і раніше, вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи застосування методів маскування призведе до істотного зниження втрат, вважають у Міноборони Британії.
Британська розвідка також повідомляла, що військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.