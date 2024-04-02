ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка показала, як Росія намагається приховати від ударів літаки на авіабазах

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 12:51
UA EN RU
Британська розвідка показала, як Росія намагається приховати від ударів літаки на авіабазах Фото: Росія приховує літаки на авіабазах (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через успішні українські удари по військових об'єктах Росія була змушена застосувати ряд методів приманки та обману, намагаючись приховати літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на аеродромі Кіровське в окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі. Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах, демонструючи ступінь стурбованості Росії майбутніми українськими ударами та її здатність їх відобразити.

Проте, за даними британської розвідки, російські гелікоптери, як і раніше, регулярно приземляються на намальовані помилкові силуети винищувачів, повністю зриваючи спробу обману.

Британська розвідка показала, як Росія намагається приховати від ударів літаки на авіабазах

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", - зазначають у Міноборони Британії.

Маскування армії та флоту

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховування їх оперативних намірів.

Однак, незважаючи на ці спроби приховування, російські літаки, як і раніше, вразливі в повітрі, а російські кораблі, як і раніше, вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи застосування методів маскування призведе до істотного зниження втрат, вважають у Міноборони Британії.

Британська розвідка також повідомляла, що військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
За 1000 км від України. Що відомо про атаку на завод з "Шахедами" та НПЗ у Татарстані
За 1000 км від України. Що відомо про атаку на завод з "Шахедами" та НПЗ у Татарстані
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ