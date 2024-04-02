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Ракетна атака на Дніпро: через обстріл РФ постраждали п'ятеро людей

Дніпро, Вівторок 02 квітня 2024 17:10
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Ракетна атака на Дніпро: через обстріл РФ постраждали п'ятеро людей Архівне фото: через обстріл Дніпра постраждали люди (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі", - йдеться в заяві.

За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.

"Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу", - додав очільник області.

Оновлено 17:35

У Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів, уточнив Лисак.

"На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії", - додав голова ОВА.

Що передувало

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

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