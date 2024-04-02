Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК у квітні

В Україні планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, наразі вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.

Як зауважив Шмигаль, такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.