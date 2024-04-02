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Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК у квітні

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 14:48
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Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК у квітні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, наразі вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.

Як зауважив Шмигаль, такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

Наприкінці березня Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві.

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