Джапарову звільнили з посади першого заступника глави МЗС
Уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уряд online.
"На своєму засіданні 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Джапарової Еміне Айяровни з посади першого заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський призначив Джапарову постійним представником України у Відні.
Що відомо про Джапарову
Еміне Джапарова у 2006 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет "Міжнародні відносини".
З 2008 по 2010 рік обіймала посаду аташе відділення соціально-гуманітарних питань Департаменту культурної та гуманітарної співпраці МЗС України.
З 2011 до 2015 року Джапарова працювала в українських ЗМІ.
З 2015 по 2016 рік - була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.
З 2016 до 2019 року - перший заступник міністра інформаційної політики України.
У червні 2020 року Джапарову призначили першим заступником міністра закордонних справ України.
Також у 2020 році указом президента Джапарова було призначено головою Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО.
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