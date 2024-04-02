Німеччина надасть Україні 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів як внесок у план закупівлі боєприпасів для Києва під керівництвом Чехії на суму 576 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні в розмірі 478 млн євро, не рахуючи підтримки чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Найбільш гострою потребою України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії є артилерійські боєприпаси, які вичерпуються, оскільки сторони використовують важкі знаряддя, щоб утримувати укріплені позиції, які здебільшого нерухомими вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Ініціатива Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що Прага виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього необхідне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Київ очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

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