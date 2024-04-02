Заволоділи 95 млн гривень: в Україні викрили злочинну групу на чолі з Артемом Шилом

В Україні викрили злочинну групу на АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Telegram.

Джерела РБК-Україна повідомили, що групу очолює Артем Шило. За даними ЗМІ, він співробітник СБУ.

За даними НАБУ, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Шило організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

НАБУ зазначило, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з РФ.

Бюро зазначило, що "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Суд вже наклад арешт на 53 млн гривень, які знаходяться на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Фото: затримання лідера угрупування (t.me/nab_ukraine)

Артем Шило

Артем Шило працював у СБУ з 2012. У 2021 році він звільнився зі служби.

Згідно з офіційними даними, Артем Вікторович Шило в лютому 2022 року відкрив і в липні закрив у Харкові ФОП, зареєстрований для діяльності у сфері права та інформатизації.

Паралельно у квітні 2022 року він заснував у Києві юридичне ТОВ "Пріккер", директором якого є батько Віктор Шило.

Повернувся до СБУ одразу після того, як його очолив Василь Малюк.