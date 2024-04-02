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Блінкен заявив про "критичний момент" у війні України з Росією

Париж, Вівторок 02 квітня 2024 16:19
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Блінкен заявив про "критичний момент" у війні України з Росією Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна перебуває у "критичному моменті" у війні з російськими окупантами. Наразі необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар США перебуває з візитом у Франції, де зустрівся з міністром оборони Себастьяном Лекорню.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби протиповітряної оборони", - наголосив глава Державного департаменту США під час спілкування з журналістами.

Він додав, що такі потреби українців - ще одна причина, через яку Конгрес США має виконати запит президента Джо Байдена щодо виділення нових коштів на фінансування допомоги Україні.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може виділити нове фінансування на постачання зброї Україні.

Сенат вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів для України, але документ "застряг" у Палаті представників. Причиною є позиція спікера Майка Джонсона, який відмовляється виносити ініціативу на голосування.

Республіканець Джонсон хоче, щоб у документ внесли нововведення. Зокрема вони можуть стосуватися надання допомоги в кредит, а не на безоплатній основі, як це було раніше.

Демократи у двох палатах Конгресу вже допускали, що можуть підтримати відповідну ініціативу.

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