Насувається суттєве похолодання: якою буде погода в Україні завтра
Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра на в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Як зазначає синоптик, найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, в Україні похолоднішає.
Погода в Україні
Максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5+10 градусів, а вдень очікується +13+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів.
Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
Крім того, 3-го квітня періодичні дощі, місцями з грозами, які пройдуть у західних областях, на півночі, а також у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму.
Погода в Києві
У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.
Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.
Погода у квітні 2024 в Україні
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.