Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Нагадаємо, закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.

2 квітня 2024 року на сайті Верховної ради вказано що закон повернуто з підписом президента.

А ось у тексті, який ще минулого року був підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком вказано, що закон набирає чинності з наступного дня з дати його опублікування.

З цього слідує, що вже з 3 квітня повістки можна буде видавати 25-річним військовозобов'язаним громадянам.

Зниження віку мобілізації

Нагадаємо, ще 30 травня минулого Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України. При цьому президент України Володимир Зеленський не підписує цей закон. Таким чином, він все ще не набув чинності.

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, що президент України Володимир Зеленський усе ще не затвердив зниження граничного віку призову на військову службу до 25 років, оскільки це чутливе питання.

Також президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 19 грудня минулого року заявив, що готовий підписати закон граничного віку призову на військову службу до 25 років. Однак тільки у випадку, якщо отримає аргументи від військових.

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