Папа Римський знову заговорив про припинення війни в Україні і не тільки

Папа Римський Франциск вкотре закликав завершити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів.

У своїй промові Папа Римський згадав "змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни".

"Давайте ніколи не забувати, що війна - це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни", - заявив понтифік.

Він також закликав віруючих молитися за початок мирних переговорів.