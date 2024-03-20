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Папа Римський знову заговорив про припинення війни в Україні і не тільки

Ватикан, Середа 20 березня 2024 18:39
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Папа Римський знову заговорив про припинення війни в Україні і не тільки Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск вкотре закликав завершити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву понтифіка наводить Vatican News.

У своїй промові Папа Римський згадав "змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни".

"Давайте ніколи не забувати, що війна - це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни", - заявив понтифік.

Він також закликав віруючих молитися за початок мирних переговорів.

Скандальна заява Папи Римського

Нагадаємо, минулого тижня Папа Римський Франциск закликав Україну "знайти сміливість розпочати переговори". Він також згадав словосполучення "білий прапор".

Така заява викликала широкий резонанс. Зокрема, його розкритикувала Україна та країни Заходу.

Президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку про те, що російські окупанти не йдуть далі завойовувати Європу лише тому, що наші захисники не дають їм цього зробити.

При цьому в Росії, навпаки, почали розхвалювати понтифіка. Представники країни-агресора назвали його "справжнім та щирим прихильником гуманізму, миру та традиційних цінностей".

Більш детально про скандал, який викликала заява Папи - у матеріалі РБК-Україна.

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