У Польщі розпочалися масштабні протести фермерів

Польські фермери знову влаштували загальнонаціональні акції протесту. У багатьох місцях утворилися затори та перешкоди руху, оскільки фермери перекрили тракторами дороги та перехрестя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

За даними польської поліції, акції були оголошені в 580 місцях із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.

Протести спрямовані, зокрема, проти так званої "Зеленої угоди" ЄС щодо захисту клімату та навколишнього середовища, а також проти дешевого імпорту сільськогосподарської продукції з України.

#ProtestRolników na drodze z Poznania do Komornik. Zamiast blokady, jízdа kolumną maszyn w żółwim tempie w te iz powrotem.

Ponad połowa ze 100 planowanych protestów w Wielkopolsce już rozpoczęta. Wg. @PolicjaWlkp uczestniczy w них ok. 16 tys. osób. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0WcudqQsue — Krzysztof Grządzielski (@kgrzadzielski) March 20, 2024

Ulicami Gdańska przechodzi właśnie #ProtestRolnikow . Rolnicy maszerują przy piosenkach patriotycznych, w тим „Żeby Polska była Polską”.



Rolnicy zmontowali też własnego AgroAbramsa, на якому wisi transparent „Przepraszamy za utrudnienia, mamy Zielony Ład do obalenia”. pic.twitter.com/I9AvnUNfwF - Marcin Krzeszowiec (@MarcinCzytelnik) March 20, 2024

Протести фермерів у Польщі

Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску зі Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Польські ЗМІ повідомляють, що польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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