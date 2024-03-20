Боррель про заморожені активи РФ: повинні якнайшвидше поміняти банкноти на зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського союзу (ЄС) з питань закордонних справ й політики безпеки Жозепа Борреля під час пресконференції .

"Я вже дав пропозицію Раді надати більшість цих доходів у фінансові інституції ЄС. Сьогодні, коли ми зустрічалися з високим представником, у нас була також спільна пропозиція по виконанню цього рішення, якщо, як я сподіваюся, Рада ухвалить його", - розповів Боррель.

За його словами, пропозиція полягає в тому, щоб спрямувати 90% доходів від заморожених активів Росії через Європейський фонд миру. Водночас це буде додатком до 5 млрд, а не їх заміною. Інші ж 10% будуть надані через бюджет ЄС.

Відповідна ініціатива допоможе сприяти відновленню та збільшити спроможності українського ОПК. Загалом, це буде близько 3 млрд доларів на рік.

"Я сподіваюсь, що ми можемо досягнути рішення якнайшвидше і поміняти банкноти у зброю. Тому що солдати не воюють банкнотами, вони потребують зброї, щоб захищати український народ. Я думаю, що це дуже важливо, коли ми говоримо про військову підтримку України", - зауважив Боррель.

Заморожені активи Росії

Наприкінці лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалась як підтримка відновлення України, втім, сьогодні головним питання стало запобігання подальшим руйнуванням.

Тим часом під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, 18 березня, було прийнято рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.