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На одному з КПП між Україною та Польщею повністю припинять пропуск вантажівок і автобусів

Середа 20 березня 2024 16:32
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На одному з КПП між Україною та Польщею повністю припинять пропуск вантажівок і автобусів Ілюстративне фото: на КПП "Медика-Шегині" почали блокувати рух автомобілей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Пропуск вантажівок і автобусів буде призупинено на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині", що на кордоні між Україною та Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Увага, за інформацією від польських прикордонників, орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів буде повністю призупинено", - сказано у повідомлення.

Окрім цього прикордонники повідомили, що учасники акцій протесту у Польщі також не пропускатимуть і легкові автомобілі. Однак для даної категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок через кордон", - написали прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні вранці польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на КПП "Медика - Шегині". Обмеження руху автобусів розпочалося близько 11:10.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Як повідомляють польські ЗМІ, влада Польщі домовилася з фермерами про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Однак сьогодні у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

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