Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 5

Кількість жертв в результаті ракетного удару окупантами по Харкову вдень 20 березня збільшилась вже до 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру .

За даними прокуратури, станом на 17:25 кількість загиблих в Харкові зросла до 5 людей.

Удар по Харкову

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.