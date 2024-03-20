Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 5
Кількість жертв в результаті ракетного удару окупантами по Харкову вдень 20 березня збільшилась вже до 5 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру.
За даними прокуратури, станом на 17:25 кількість загиблих в Харкові зросла до 5 людей.
"Щойно з-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив мер міста.
Удар по Харкову
У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.
Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.
Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.
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