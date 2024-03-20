Російські добровольці знову закликали губернатора Бєлгородської області евакуювати цивільних

Російський Добровольчий Корпус, Легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон вчергове звернулись до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони вимагають представників влади припинити прикриватись цивільним населенням та евакуювати людей з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Сибірського батальйону в Telegram .

"Гладков! Подумай про свій народ! Ти будеш нести відповідальність за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом. Збережіть життя людей!", - наголошують представники Сибірського батальйону.

Як зазначають російські добровольці, їхні удари по військових цілях посилюються, обстріли регіону фактично не припиняються, а люди продовжують страждати та гинути. Вони підкреслили, що "жертви серед мирного населення - виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей".

"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області і зокрема губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про рейд добровольців

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України.

Ці добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Так, нещодавно повстанці оприлюднили чималий список втрат окупантів.

Крім того, нещодавно до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці. У Головному управлінні розвідки тим часом кажуть, що операції росіян не завершаться найближчим часом.

Очевидно, що це зрозуміла і місцева влада. Яка фактично після тижня боїв все ж вирішила провести евакуацію частини населення в Бєлгородській області.

Вчора заступник командира Легіону "Свобода росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар" заявив, що якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській та Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме такими темпами, то Путіну доведеться перекидати війська з фронту.

Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.