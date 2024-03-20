Литва приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Литва ухвалила рішення виділити 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter.

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи "Чеські боєприпаси". Разом - до перемоги", - заявила вона.

Чеська ініціатива

Президент Чехії Петр Павел на початку 2024 року повідомив, що Прага виявила понад 800 тисяч боєприпасів у країнах, що не входять до ЄС і погодилися продати снаряди. Зокрема, 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники Москви.

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