У Конгресі США схвалили резолюцію щодо викрадення українських дітей Росією
Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) підтримала резолюцію щодо викрадення українських дітей Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Резолюція визначає положення про те, уряд Російської Федерації під керівництвом диктатора Володимира Путіна є відповідальним за незаконне викрадення дітей з України. Відповідні дії офіційно найсуворіше засуджуються.
Також проголошується те, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням Росії за "Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Країна-терорист намагається знищити покоління українських дітей та підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян, а також можливість відбудувати країну після неспровокованої війни, ціллю якої є знищення мови, культури, історії та ідентичності.
"Констатується, що вторгнення Росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті", - додав Єрмак.
Депортація дітей
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно викрадає українських дітей та депортує їх до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених регіонів країни-терориста. Зокрема депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
В жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може документально підтвердили близько 20 тисяч випадків викрадення дітей.
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