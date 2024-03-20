У квітні Європарламент може схвалити продовження ввезення українських товарів без мит і квот, - Шмигаль

Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

Варто зауважити, що таким чином тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.

Як зазначив Шмигаль, цей "економічний безвіз" дозволить Україні зберегти динаміку експорту, підтримати українських виробників та зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.

У середу, 19 березня, Європарламент і Європейська рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України на фоні агресивної війни Росії.

Позиція України

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Позиція Польщі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року ЄС зняв тарифи на український імпорт. За попереднього уряду Варшава ввела односторонню заборону в порушення торгових правил ЄС, а протести, які тривають останніми тижнями, змусили прем'єр-міністра Дональда Туска добиватися від Брюсселя винятків і продовжувати дотримуватися обмежень. "Нам необхідно знайти рішення, яке ефективно захистить польський та європейський ринки від нерівної конкуренції", - заявив Туск 4 березня під час візиту до Литви.

Він погодився з необхідністю заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі. Туск заявив, що обмеження на рівні всього блоку будуть ефективнішими після того, як Латвія нещодавно запровадила загальнонаціональну заборону на російський імпорт. Однак домогтися заборони на рівні всього ЄС буде складно, оскільки деякі держави-члени виступають проти такого кроку через побоювання, що він дестабілізує глобальні ринки і посилить економічну та соціальну кризу в країнах, що розвиваються. Експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50% до 1,5 млн тонн у період з 2022 по 2023 рік.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що його міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти: цукор, м'ясо птиці, яйця, ягоди, мед, яблучний сік, олію.

У Києві вже заявили, що не згодні на розширений список.

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