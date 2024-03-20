Атаку на російський Енгельс, де розміщений аеродром, здійснило ГУР, - джерела

Місто Енгельс, де розміщений аеродром, в ніч на 20 березня зазнало атаки. Це була робота ГУР МО.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіли виданню джерела, це була "планова робота Головного управління розвідки Міноборони України", а її результати уточнюються.

Що відомо про нічну атаку на Енгельс

Нагадаємо, що цієї ночі місто Енгельс Саратовської області атакували безпілотники. Місцеві жителі чули як мінімум 4 вибухи. В мережі публікували також відео, на яких можна було почути досить гучні звуки вибухів.

Місцева влада заявила про атаку безпілотників та відзвітувала, що буцімто всі БПЛА "були збиті над містом".

Як підрахували згодом в Міноборони РФ, всього було нібито п'ять "українських безпілотних літальних апаратів". Один з них, мовляв, "збили" над Бєлгородською областю, а от чотири інших - над Саратовською.

Аеродром "Енгельс-2"

Додамо, що в Енгельсі знаходиться військово-повітряна база Військово-повітряних сил Росії - "Енгельс-2". Відстань від цього аеродрому до найближчої території, підконтрольної Україні, близько 700 кілометрів.

"Енгельс-2" є однією з найбільших і технічно оснащених авіабаз в РФ зокрема служить базою для стратегічних бомбардувальників, які атакують цілі в Україні, Ту-95МС.

Крім того, це єдине в Росії місце, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Раніше на цій авіабазі вже лунала "бавовна". Так, 5 грудня 2022 року внаслідок вибухів зазнали ушкодження два Ту-95МС. На оприлюднених пізніше супутникових знімках було видно, що в бойових умовах було втрачено (пошкоджено або знищено) перший літак цього типу. За повідомленням ГУР МО, авіабаза була атакована за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж", які були начинені вибухівкою.

Крім того, 26 грудня 2022 року на авіабазі також лунали вибухи. Тоді в Повітряних силах ЗСУ сказали, що це було наслідком збройної агресії РФ, а вороже Міноборони заявило про загибель трьох та поранення чотирьох осіб. 29 грудня 2022 року на аеродромі повторно пролунали вибухи.

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