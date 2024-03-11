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У Білорусі розпочали раптову "перевірку" бойової готовності. Обмежили рух транспорту

Білорусь, Понеділок 11 березня 2024 11:47
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У Білорусі розпочали раптову "перевірку" бойової готовності. Обмежили рух транспорту Фото: перевірка бойової готовності розпочата в Білорусі 11 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі оголосили перевірку бойової готовності. У її рамках можливе навіть обмеження руху цивільного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"У Збройних Силах розпочато перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у білоруському військовому відомстві, перевірка має комплексний характер.

"Особистий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою", - додають у Міноборони Білорусі.

Крім того, під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Ситуація на кордоні з Білоруссю на півночі України

У лютому 2024 року екс-командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, що на прикордонній, південній частині Білорусі перебувають 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії та відповідно тактична група артилерії. Резюмуючи ситуацію, він наголошував, що "наступального потенціалу на жодному з напрямків у Північній операційній зоні немає".

Зазначимо, що Білорусь не вперше здійснює перевірку бойової готовності армії. При цьому у попередніх випадках не вводилося обмеження щодо руху цивільного транспорту.

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