"Це підготовка до серйозної операції в Криму": Буданов прокоментував дії в Чорному морі

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму на тлі здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документальний фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму" Головного управління розвідки.

Коментуючи значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму, Буданов зауважив, що "це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму".

"Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - сказав Кирило Буданов.

Успішні операції спецпідрозділів ГУР 2023 року

Зокрема, в ГУР розповіли про операції, які були вдало виконані спецпідрозділами відомства.

Так, влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Після знищення та взяття в полон загарбників, вдалося зробити перші кроки до створення лівобережного плацдарму на даній ділянці.

Також у липні минулого року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

Що стосується знищення кораблів ворожого флоту, то в ГУР зауважили, що це зона відповідальності спецпідрозділу "Group 13".