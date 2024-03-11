Частину України накриють дощі з мокрим снігом, а температура впаде до -9: прогноз погоди на завтра

Частину України накриють дощі з мокрим снігом у вівторок, 12 березня. При цьому температура опуститься до -9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра на Правобережжі хмарно, на решті території мінлива хмарність.

За даними синоптиків, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень на Правобережжі та у Херсонській області прогнозуються дощі, подекуди з мокрим снігом. При цьому на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у західних, південно-західних областях та в Криму становитиме 0 +5 градусів, а на решті території -1 -6. При цьому на північному сході країни температура впаде до -9.

Вдень температура повітря прогріється до +2 +7 градусів, а в Криму до +11. До того ж на Закарпатті вночі буде +4 +9, а вдень +9 +14 градусів.

Погода в столичному регіоні

У Києві та області завтра буде хмарно. Вночі без опадів, проте вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме -1 -6 градусів, а вдень +2 +7. При цьому у Києві вночі буде -1 -3 градуси, а вдень +3 +5.