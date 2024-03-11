Україна хоче конфіскувати майно виробника російських "Кинджалів" і вертольотів
Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
Відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".
Третіми особами будуть заявлені:
- акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";
- державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";
- товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".
Що виробляє російська компанія
Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.
Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.
Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.
Що відомо про застосування "Кинджалів" по Україні
У січні спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.
Варто зазначити, що літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.
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