Три смуги завдовжки 2 тисячі км. Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій

Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.Зокрема, обговорювалися ситуація на фронті та фортифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави у Telegram.

"Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - заявив він.

Крім того, на Ставці заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво. Інша важлива тема - фортифікації", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів - масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - додав президент.

Ситуація на фронті 11 березня

І Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті впродовж доби відбулося 64 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Крім того, авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.