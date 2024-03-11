Столтенберг відповів на заклик Папи Римського: капітуляція - це не мир

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув заклик Папи Римського до України "підняти білий прапор" і почати переговори з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Капітуляція - це не мир. Президент (Росії Володимир, - ред.) Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - заявив він.

При цьому Столтенберг закликав усіх союзників продовжувати надавати Києву військову підтримку.

Скандальна заява Папи Римського

Напередодні видання Reuters опублікувало виклад фрагменту інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Проте слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема у Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.

При цьому генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, реагуючи на заяву Папи Римського, заявив, що волю України треба поважати.

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