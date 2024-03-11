НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 12 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3825 грн за 1 долар (+0,2415 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,9559 гривень за 1 євро (+0,2602 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 25 копійок до 38,39-38,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,55 грн/долар.

Прогноз курсу

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного - до 43,89 грн/долар.

Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.