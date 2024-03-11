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Біткойн оновив історичний максимум, перевищивши позначку 70 тисяч доларів

США, Понеділок 11 березня 2024 09:53
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Біткойн оновив історичний максимум, перевищивши позначку 70 тисяч доларів Фото: Біткойн подорожчав до 70 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн досяг нового рекордного максимуму, перевищивши рівень 70 тисяч доларів. Зростання найбільшої криптовалюти поки що не показує ознак уповільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Криптовалюта отримала підтримку завдяки надходженню коштів у нові спотові біткойн-біржові фонди, а також надіям на те, що Федеральна резервна система США незабаром знизить відсоткові ставки.

Вкрай нестабільний спекулятивний актив

Нагадаємо, біткойн 5 березня досяг максимуму в 69 202 долари, перевищивши рекордний пік листопада 2021 року. Однак відразу після цього він змінив курс і впав приблизно на 7% до 63 400 доларів.

Аналітики кажуть, що біткойн також активно зростає останнім часом напередодні квітневого так званого скорочення вдвічі - процесу, котрий відбувається кожні чотири роки, під час якого швидкість випуску токенів скорочується вдвічі разом із винагородами, що надаються майнерам. Пропозиція біткойнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Зростання біткойну на 160% з жовтня різко контрастує з 2022 роком, коли ринок поринув у 18-місячну крипто-зиму, охоплену низкою гучних корпоративних банкрутств і скандалів. Тоді біткойн обвалився до рівня 15,5 тисяч доларів всього через рік після максимуму 2021 року.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися нічим незабезпеченими, і це дуже великі ризики".

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