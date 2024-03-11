Макрон знову відклав свій візит до України

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Це вже втретє з лютого, коли його запланована поїздка до Києва відкладається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, спочатку Макрон заявив, що планує у лютому підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Ця поїздка була відкладена, оскільки "Зеленський зрештою приїхав до Парижа для укладання угоди".

Дипломати, яких цитує Reuters, заявили, що друга дата була запланована на початок березня, але потім була перенесена на кінець цього тижня.

"Голови двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", - заявив президент Франції після телефонної розмови двох лідерів.

Зазначається, що і цей візит перенесли за кілька днів після обстрілу Одеси під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Макрон також мав відвідати Одесу", - зазначають журналісти.

Два дипломатичні джерела повідомили Reuters, що президент Франції розглядає питання про те, чи варто розширити поїздку в Україну, включивши до неї інших глав західних держав, які приєднаються до Макрона, а не просто двосторонню поїздку, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

Візит Макрона в Україну

Буквально 10 березня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Очільники держав, серед іншого, обговорили майбутню зустріч в Україні.

Нагадаємо, у січні Макрон заявляв про плани відвідати Україну у лютому. Тоді повідомлялось, що Макрон приїде в Україну 13-14 лютого. Але візиту не трапилось. Причиною стало питання безпеки французького лідера.

Однак в середині лютого під час візиту Зеленського до Парижа Макрон знову заявив про намір приїхати в Україну. Але поїздку також було перенесено на початок березня. Наразі йдеться про те, що візит відбудеться найближчими тижнями.