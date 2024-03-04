Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Підрив мосту в Самарській області

В ГУР МО підтвердили виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. За даними розвідників, 4 березня близько 6:00 міст він був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

Відомо, що ця залізнична гілка використовувалась у РФ для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

Злам серверів Міноборони РФ

Українські кіберфахівці зламали сервери Міноборони Росії. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також - масивом секретної службової документації російського міністерства війни.



Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між близько 2000 структурних одиниць силового відомства Росії.

Атака на авіабазу "Гвардійське"

Росіяни заявили "ракетну атаку" на авіабазу загарбників на авіабазу "Гвардійське" в окупованому Криму. Повідомляється про трьох поранених. Цікаво, що про "атаку" у РФ згадали лише 4 березня, хоча вона трапилась 1-го.

ЗСУ про один з напрямків фронту: втрат позицій немає

За останню добу українські військові не допустили втрати кордонів, районів та позицій на Таврійському напрямку. Зокрема, це стосується й Авдіївського напрямку, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Зміна командувача Сил підтримки ЗСУ

Український президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Посаду обійняв Олександр Яковець.

Україна

Селектор Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Під час якого заслухав доповіді про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси й Курахового, про ситуацію на фронті та надходження зброї та боєприпасів.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - акцентував президент.

Прес-конференція Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів двогодинну прес-конференцію з нагоди чотирьох років роботи уряду.

Під час якої заявив, що Україна не буде продовжувати контракт із РФ щодо транзиту газу, говорив про скорочення уряду, євроінтеграцію, акцентував, що на кордоні з Польщею не було зафіксовано блокування доставки зброї, а також пояснив які влада вивчає механізми бронювання від мобілізації.

Інтерв'ю з Малюською

Міністр юстиції Денис Малюська дав інтерв'ю РБК-Україна. Під час якого розповів, як в міністерстві бачать ідею мобілізації засуджених, чи буде служба зараховуватись як термін ув'язнення, що відбувається з реформою БЕБ і коли в Україну екстрадують топ-корупціонерів, що втекли за кордон.

Курс

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс на 5 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,3135 грн за 1 долар (+0,1560 грн).

Погода

Найближчим часом в Україні очікується різке похолодання. У середу на території усієї країни температура знизиться до максимальних позначок у +6 градусів, а вночі будуть морози.

Світ

ЄС

Європейський Союз (ЄС) не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу до Європи через Україну, що закінчується наприкінці року, заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

Польща

Як передають польські ЗМІ, невідомий предмет впав у поле недалеко від міста Мілаково в Польщі. Населений пункт знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.

Місце падіння оточили правоохоронці. За попередніми даними, це була повітряна куля. Надалі польська сторона проведе експертизу.

США

CNN дізналося, що Палата представників США може проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

Гаїті

На Гаїті влада оголосила 72-годинний надзвичайний стан та нічну комендантську годину в столиці та околицях через масову втечу в'язнів. Озброєні банди штурмували велику столичну в'язницю Порт-о-Пренса, вбивши щонайменше 12 людей і звільнивши близько 4000 ув'язнених. Ватажки угрупувань вимагають відставки прем'єр-міністра Аріеля Генрі, який перебуває за межами країни.

Участь Трампа у виборах

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

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