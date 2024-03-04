ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ поскаржилися на "ракетну атаку" на авіабазу "Гвардійське" у Криму: є поранені

Крим, Понеділок 04 березня 2024 10:47
UA EN RU
У РФ поскаржилися на "ракетну атаку" на авіабазу "Гвардійське" у Криму: є поранені Фото: у РФ поскаржилися на "ракетну атаку" на авіабазу "Гвардійське" у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили про нібито "ракетну атаку" на авіабазу окупантів "Гвардійське" в Криму, є поранені загарбники. Цікаво, що про "атаку" у РФ згадали лише 4 березня, хоча вона трапилась 1-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA та "Радіо Свобода".

"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні ASTRA.

За даними цього Telegram-каналу, нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", - стверджують автори.

Що відомо про авіабазу РФ "Гвардійське"

Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ - по 12 машин.

Зазначимо, що 16 серпня 2022 року у районі авіабази також сталися вибухи. Також вибух стався 29 березня 2023 року. Тоді окупанти заявили про нібито "спрацювання ППО". Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.

Зазначимо, на цю авіабазу кілька разів влаштовували вилазки партизани. Наприклад, на початку жовтня 2023 року партизани пробралися на аеродром "Гвардійське", де зафіксували кілька установок протиповітряної оборони (ППО).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибухи
NEWS
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати