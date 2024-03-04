Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії: фото секретних документів
Хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували маштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до маства даних та документів, в тому числі і секретних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії - у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.
Тепер, як зазначають розвідники, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також - масивом секретної службової документації російського міністерства.
"Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок", - додають у відомстві.
Не перша атака
Нещодавно українські хакери атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратила доступ до своїх облікових записів. Крім того, у грудні 2023 року українські хакери зупинили роботу однієї з найбільших ERP-систем 1С-Рарус. Її використовують для бухгалтерських послуг.
Зазначимо, що IT-армія України розпочала свою роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час наші хакери атакували понад 4 тисячі ресурсів країни-окупанта.
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