В Україні очікується різке похолодання: якою буде погода в найближчі дні
Завтра, 5 березня, в Україні очікується до 12 градусів тепла. Втім 6 березня на території усієї країни різко похолоднішає до максимальних позначок у + 6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Fаcebook.
Погода в Україні 5 березня
Максимальна температура повітря очікується в межах +6+12 градусів.
У західних областях та в Криму +10+16 градусів.
Спостерігатиметься тепла погода.
Погода в Україні 6 березня
З 6-го березня в Україні очікується похолодання: вдень не вище +1+6 градусів.
Тепліше буде лише в південній частині та на Закарпатті.
У нічні години - невеликий мороз.
На переважній частині України опадів не передбачається. Лише в західних областях подекуди пройде мокрий сніг та дощ.
Погода в Києві 5 та 6 березня
Погода в столиці 5-го березня буде до +9 градусів, без опадів.
Втім 6-го березня очікується різке похолодання.
Погода в Україні
Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.
Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.
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