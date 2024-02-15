ЄС не бачить потреби продовжувати контракт на транзит російського газу через Україну

Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу до Європи через Україну, що закінчується наприкінці року.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються транзитним маршрутом газу, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть отримати альтернативні джерела постачання.

"Ми не зацікавлені у продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, термін дії якої спливає до кінця цього року", - заявив Сімсон на засіданні комітету парламенту ЄС.

Вона зазначила, що "існують альтернативні рішення для постачання до цих країн, які все ще отримують частину газу українським маршрутом".

Без російського газу

Європа майже позбулася імпорту російського газу після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

За даними S&P Global Commodity Insights, Європа отримує близько 12 млрд кубометрів газу на рік через Україну. До війни Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік.

Аналітики кажуть, що припинення транзитної угоди з Україною може спричинити невелике зростання європейських цін на газ, але не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи.

Країни ЄС вклали значні кошти в скраплений природний газ (ЗПГ) та відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви. Різке падіння попиту на газ також допомогло.

Транзитний контракт

Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту.

Водночас, у Києві не виключають, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.