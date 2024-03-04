Аудит ЗСУ, надходження зброї та боєприпасів. Зеленський провів щоденний селектор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

"Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - зазначив він.

Під час засідання президент заслухав міністра Рустема Умєрова та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково - доповіді розвідок, СБУ та МВС", - повідомив він.

Зеленський додав, що "зерновий коридор" продовжує демонструвати хорошу динаміку.

"Наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", - заявив він.

Аудит в армії

Нещодавно лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Депутат зазначив, що під час аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті".

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