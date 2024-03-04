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ГТС не пропаде: Шмигаль повідомив про план Б після припинення транзиту російського газу

Україна, Понеділок 04 березня 2024 14:44
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ГТС не пропаде: Шмигаль повідомив про план Б після припинення транзиту російського газу Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Київ веде переговори з європейськими країнами про транзит газу з території Росії після 2024 року. Якщо домовитися не вдасться, газотранспортна система буде використовуватися для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Стосовно транзиту. Ми звісно ж не збираємося вести перемовин з країною-агресором про те, щоб продовжувати і ставити свої підписи під угодою", - сказав він.

Водночас прем’єр повідомив про неодноразові перемовини на європейських майданчиках, з європейськими лідерами на базі Єврокомісії.

"Якщо європейські країни виступлять або консорціумом або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати, так як і робили це до цього часу відповідально перед європейськими партнерами. Тобто тут ініціатива на боці ЄС, наших партнерів", - розповів Шмигаль

У разі, якщо жодного рішення не буде, Україна буде використовувати газотранспортну систему для своїх цілей. "У нас є безумовно план Б, система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості як її використовувати, в тому числі і для транзиту", - сказав він.

Опалювальний сезон 2024 року

Відповідаючи на питання, про те, як Україні вдалося пройти зиму за рахунок газу власного видобутку, Шмигаль сказав: "Перше. 86 нових скважин "Укргазвидобування" - це структурний підрозділ "Нафтогазу", пробурив минулого року. Є надзвичайно потужні нові скважини. Там 250 мені здається тисяч метрів кубічних показник. Це дуже високий показник видобутку".

За його словами, крім збільшення власного видобутку, на жаль, відбулося зниження споживання "Це втрата територій, втрата великих промислових підприємств, відсутність можливостей повноцінного експорту. Звичайно ж втрата певного виробничого споживання", - сказав він.

Водночас споживання населення збереглось практично на довоєнному рівні і відповідно було забезпечено "Нафтогазом" в повному обсязі плюс всі потреби української промисловості, українського бізнесу на цей момент, додав прем’єр.

Транзитний контракт

Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон також заявила, що Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транзит російського газу до Європи через Україну, що закінчується наприкінці року.

Водночас у Києві не виключають, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.

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