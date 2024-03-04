Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел большую пресс-конференцию, в России подорвали железнодорожный мост, а на Гаити объявили чрезвычайное положение.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Подрыв моста в Самарской области

В ГУР МО подтвердили выведение из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ. По данным разведчиков, 4 марта около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

Известно, что эта железнодорожная ветвь использовалась в РФ для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным.

Взлом серверов Минобороны РФ

Украинские киберспециалисты взломали серверы Минобороны России. Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны.



Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между около 2000 структурных единиц силового ведомства России.

Атака на авиабазу "Гвардейское"

Россияне заявили "ракетную атаку" на авиабазу захватчиков на авиабазу "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Сообщается о трех раненых. Интересно, что об "атаке" в РФ упомянули только 4 марта, хотя она случилась 1-го.

ВСУ об одном из направлений фронта: потерь позиций нет

За последние сутки украинские военные не допустили потери границ, районов и позиций на Таврическом направлении. В частности, это касается и Авдеевского направления, сообщил командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

Смена командующего Сил поддержки ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Должность занял Александр Яковец.

Украина

Селектор Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В ходе которого заслушал доклады о ликвидации последствий обстрелов Одессы и Курахового, о ситуации на фронте и оружии и боеприпасах.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю должную помощь, в том числе новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль", - акцентировал президент.

Пресс-конференция Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел двухчасовую пресс-конференцию по итогам четырех лет работы правительства.

Во время которой заявил, что Украина не будет продлевать контракт с РФ по транзиту газа, говорил о сокращении правительства, евроинтеграции, акцентировал, что на границе с Польшей не было зафиксировано блокирование доставки оружия, а также объяснил, какие власти изучают механизмы бронирования от мобилизации.

Интервью с Малюськой

Министр юстиции Денис Малюска дал интервью РБК-Украина. Во время которого рассказал, как в министерстве видят идею мобилизации осужденных, будет ли служба засчитываться как срок заключения, что происходит с реформой БЭБ и когда в Украину экстрадируют бежавших за границу топ-коррупционеров.

Курс

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс на 5 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,3135 грн за 1 доллар (+0,1560 грн).

Погода

В ближайшее время в Украине ожидается резкое похолодание. В среду на территории всей страны температура снизится до максимальных отметок +6 градусов, а ночью будут морозы.

Мир

ЕС

Европейский Союз (ЕС) не видит необходимости продолжать заканчивающееся в конце года соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации необходимо привлечь немецких солдат.

Польша

Как передают польские СМИ, неизвестный предмет упал в поле недалеко от города Милаково в Польше. Населенный пункт находится чуть больше, чем в 100 км от Калининграда.

Место падения окружили правоохранители. По предварительным данным, это был воздушный шар. В дальнейшем польская сторона проведет экспертизу.

США

CNN узнало, что Палата представителей США может проголосовать за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Гаити

На Гаити власти объявили 72-часовое чрезвычайное положение и ночной комендантский час в столице и окрестностях из-за массового бегства заключенных. Вооруженные банды штурмовали крупную столичную тюрьму Порт-о-Пренса, убив не менее 12 человек и освободив около 4000 заключенных. Вожаки группировок требуют отставки находящегося за пределами страны премьер-министра Ариэля Генри.

Участие Трампа в выборах

Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что бывшего президента Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.