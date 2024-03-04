За 100 км від Калінінграда. У Польщі впав невідомий предмет

Невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково (Острудзький повіт Вармінсько-Мазурського воєводства). Місто знаходиться трохи більше, ніж у 100 км від російського Калінінграда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Fakt .

"Маємо інформацію, що на полях був предмет. Поліція охороняла місце", - сказав журналістам сержант поліції.

Майор 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцинська зазначила, що справу веде міліція і прокуратура, а "армія тут ні при чому".

"Це цивільна справа, а не військова", – додала вона.

Пізніше прес-секретар окружної прокуратури в Ельблонгу уточнила інформацію.

"Невідомий об’єкт справді закріпили біля Мороґа. На місці працювали співробітники Служби внутрішньої безпеки, жандармерії та поліції. За попередніми даними, це повітряна куля. Він буде підданий подальшій експертизі", - сказала прокурор Ева Зембка.

Для довідки

Мілаково (пол. Miłakowo, нім. Liebstadt) - місто в північній Польщі. Належить до Острудзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Невідомий предмет впав у Польщі 4 березня (google.com)

Нагадаємо, в Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, неподалік кордону з Молдовою.

Незабаром на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не лише уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.