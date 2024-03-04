В ГУР підтвердили вибух на мосту у Самарській області: з'явились цікаві деталі
Головне управління розвідки (ГУР) вивело з ладу залізничний міст у Самарській області. Наразі рух переправою, якою перевозили боєприпаси, паралізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області", - йдеться у повідомленні.
Так, вибух стався близько 6:00 4 березня. Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", - додали в ГУР.
Для чого використовували міст окупанти?
Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.
Підрив мосту у Самарській області РФ
Першими про вибух на мосту через річку Чапаєвка в Самарській області РФ повідомили російські Telegram-канали. Територію вже оточили. Як уже встигли з'ясувати російські силовики, нібито на мосту було закладено саморобний вибуховий пристрій.
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