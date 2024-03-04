НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3135 грн за 1 долар (+0,1560 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,5433 гривень за 1 євро (+0,2798 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 38,28-38,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,60 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку березня головні чинники, які формуватимуть кон'юнктуру валютного ринку, лежатимуть переважно в економічній площині. Водночас не виключений і психологічний чинник.

Готівковий ринок встановлюватиме курси, спираючись на міжбанк із додаванням комісії фінустанов (отже ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною в міжбанк), сказав він.

Межі допустимих/очікуваних курсових коливань не зміняться, будь-які поточні зміни відбуватимуться у межах 38-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38-39,9 грн/долар та 41-43 грн/ євро на готівковому ринку, прогнозує банкір.