Ще одне "але". Шольц озвучив новий аргумент для відмови постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь", - заявив він.

Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

"Для мене про це не може бути мови", - констатував Шольц.

Taurus для України

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.

Раніше в коментарі РБК-Україна військовий експерт українського профільного порталу Defense Express Валерій Рябих розповідав, що Німеччина може зважитися на передачу українським захисникам далекобійних ракет Taurus після рішення США розпочати постачання ATACMS з дальністю 300 кілометрів. Докладніше - у матеріалі.